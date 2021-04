Second Extinction: l'FPS sci-fi coi dinosauri è gratis su Game Pass per PC e Xbox

Microsoft e gli autori di Systemic Reaction celebrano l'inizio della fase Game Preview di Second Extinction su console con un video che ricorda a tutti gli appassionati di sparatutto che il titolo è disponibile da oggi su Xbox One e in versione ottimizzata su Xbox Series X/S, gratis per gli iscritti a Xbox Game Pass.

Il nuovo filmato confezionato dalla sussidiaria degli Avalanche Studios si focalizza sui personaggi interpretabili e sugli equipaggiamenti da utilizzare per fronteggiare le orde di dinosauri. La versione Game Preview di Second Extinction porterà su piattaforme Xbox tutti i contenuti previsti dall'omologa versione Early Access su Steam, con la promessa degli sviluppatori di ampliare col tempo l'offerta di gioco tramite update gratuiti.

Da qui ai prossimi mesi, quindi, la dimensione post-apocalittica di Second Extinction vedrà l'ingresso di modalità inedite, nuove mappe, equipaggiamenti originali e, inutile sottolinearlo, ulteriori tipologie di creature preistoriche da cacciare nelle arene multiplayer cooperative.

Sempre a partire da oggi, Second Extinction è disponibile "gratuitamente" anche su PC Windows 10 come parte dell'offerta riservata agli iscritti a Xbox Game Pass coi giochi di aprile 2021.