Second Extinction è gratis su Epic Games Store, nuovo regalo da scaricare

Come accaduto ieri nel caso di Loop Hero, anche il gioco gratis Epic Games Store del 21 dicembre è stato anticipato da un leak poi rispettato pienamente, a partire da questo momento è infatti possibile scaricare gratis Second Extinction.

Second Extinction è uno sparatutto multiplayer online che offre una mappa enorme, giganteschi dinosauri e armi potentissime, il gioco è attualmente disponibile in Accesso Anticipato al prezzo di 29.99 euro, gratis per 24 or dalle 17:00 del 21 dicembre e su Epic Games Store.

Potete scaricare Second Extinction gratis fino al 22 dicembre, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, unica condizione come detto è quella di aver aggiunto il gioco alla propria libreria entro le 16:59 di mercoledì 22 dicembre 2021.

L'offerta dei giochi gratis di Natale di Epic Games Store proseguirà fino al 30 dicembre, tra i giorni da tenere d'occhio secondo i leak ci sono le giornate di giovedì 23 dicembre, venerdì 24, sabato 25, martedì 28 e mercoledì 29 dicembre, oltre alla giornata di Natale che dovrebbe offrire il gioco più interessante di tutti, sempre stando alle parole di alcuni leaker apparentemente molto vicini alle attività e all'organizzazione delle promozioni su Epic Games Store.