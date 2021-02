Second Extinction: nuovo teaser conferma l'arrivo su Xbox One e Xbox Series X/S

Di ritorno dalla caccia ai Raptor di Second Extinction, i ragazzi di Systemic Reaction confezionano il teaser di un imminente annuncio legato alla versione per Xbox One e Series X/S del loro sparatutto coi dinosauri.

Con questo filmato, il team di sviluppo di Generation Zero ricrea in realtà aumentata lo scontro tra gli esseri umani e una creatura preistorica per anticipare l'arrivo di un "Xbox Reveal Trailer" che sarà trasmesso nella giornata di domani, giovedì 18 febbraio.

Il titolo, lo ricordiamo, è già disponibile su Steam in versione Early Access: il trailer che verrà mostrato domani da Systemic Reaction dovrebbe quindi svelare i contenuti previsti per l'edizione console di questo frenetico sparatutto sci-fi votato alla cooperativa.

Nei mesi scorsi, la sussidiaria degli Avalanche Studios riferì che la versione next gen di Second Extinction avrebbe vantato il supporto alla risoluzione 4K su Xbox Series X e, presumiamo anche su Series S, un sistema di illuminazione dinamica in Ray Tracing gestito attraverso le librerie grafiche DirectX.

Nell'attesa di saperne di più, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Second Extinction curato da Daniele D'Orefice, con tutte le informazioni sull'esperienza ludica, narrativa, grafica e contenutistica di questo progetto.