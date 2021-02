Second Extinction: il nuovo video fissa il periodo d'uscita su Xbox One e Series X/S

Come promesso nel teaser Xbox di Second Extinction, gli autori di Systemic Reaction si affacciano sul portale di Xbox.com per pubblicare un nuovo video che svela il periodo d'uscita su Xbox One e Series X/S del loro frenetico sparatutto sci-fi coi dinosauri.

Dalle colonne del blog di Xbox Wire, Simon Vickers ha spiegato, in qualità di Game Director di Second Extinction, che le versioni Xbox One e Series X/S vanteranno i medesimi contenuti della versione PC e ne seguiranno l'evoluzione tramite l'adesione a Xbox Game Preview.

Accedendo al programma Microsoft omologo a quello previsto da Valve con Steam Early Access, la sussidiaria degli Avalanche Studios consentirà agli appassionati di provare in anteprima il gioco e di ricevere gratuitamente tutti gli aggiornamenti e le patch che precederanno il fatidico raggiungimento della "versione 1.0".

In base a quanto promesso da Systemic Reaction con il nuovo video di Second Extinction, i campi di battaglia digitali del loro sparatutto sci-fi votato alla cooperativa accoglieranno i primi cacciatori di dinosauri su Xbox One e Xbox Series X/S nel corso di questa primavera. Sin dalla fase in Game Preview, il titolo comprenderà delle ottimizzazioni grafiche per la nuova famiglia di console Microsoft che passeranno, ad esempio, per l'aumento della risoluzione (fino ai 4K) e il supporto all'illuminazione in Ray Tracing.