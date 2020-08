Second Extinction: lo shooter coi dinosauri arriva su Steam a settembre

Dopo aver rimediato qualche graffietto dal Raptor dell'ultimo video di Second Extinction, il team di Systemic Reaction confeziona un nuovo filmato per annunciare la finestra di lancio della fase Early Access su Steam della versione PC del loro sparatutto cooperativo in salsa nextgen.

Il team di sviluppo del recente Generation Zero ci vedrà fronteggiare una schiera di dinosauri provenienti dalla preistoria. Il nostro compito sarà quello di formare delle squadre composte da 3 cacciatori per cimentarci in una serie di frenetiche battaglie nella speranza, così facendo, di riconquistare le zone della Terra invase da questa schiera di mostri.

Chi desidera partecipare a questa competizione digitale tra uomini e dinosauri sarà felice di sapere che l'Accesso Anticipato alla versione PC di Second Extinction partirà a settembre. Il titolo sarà disponibile entro fine anno anche su Xbox One e Xbox Series X: sulla console nextgen di Microsoft, Second Extinction vanterà il supporto alla risoluzione 4K e al sistema di illuminazione dinamica in Ray Tracing attraverso le librerie grafiche DirectX, con la possibilità di accedere alle funzioni del sistema Smart Delivery. Per saperne di più su questo progetto, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Second Extinction a firma di Daniele D'Orefice.