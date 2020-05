Second Extinction: svelato lo shooter coop, in arrivo anche su Xbox Series X

In occasione dell'ultimo episodio di Inside Xbox, focalizzato sul gameplay dei giochi in arrivo su Xbox Series X, è arrivato anche l'annuncio del particolare sparatutto dalla marcata componente cooperativa che prende il nome di Second Extinction.

Il gioco, in sviluppo presso il team Systemic Reaction, ovvero i responsabili del recente Generation Zero (la cui prova gratuita è stata resa disponibile per diversi giorni su Steam la scorsa settimana), non è altro che uno shooter che prevede la collaborazione fra tre diversi giocatori online, i quali dovranno vestire i panni di alcuni sopravvissuti e affrontare orde di dinosauri mutati ed inferociti tramite l'ausilio di armi da fuoco, abilità e gadget di vario genere. Come la quasi totalità dei titoli mostrati nel corso dell'evento Microsoft, anche Second Extinction gode del supporto alla risoluzione 4K, dei caricamenti veloci via SSD e di un sistema di illuminazione avanzato grazie al DirectX Ray-Tracing.

Il gioco non arriverà solo su Xbox Series X ma anche sull'attuale generazione di macchine da gioco del colosso di Redmond e, pertanto, supporterà anch'esso lo Smart Delivery: ciò significa che acquistando il gioco su Xbox One potrete poi scaricarlo sulla prossima console Microsoft usufruendo di tutte le caratteristiche uniche della piattaforma che lo rendono uno dei cosiddetti giochi "Xbox Series X Optimized".