Second Extinction: il Thumper fa strage di Raptor nel nuovo video

Mentre procede la fase Early Access di Second Extinction, i ragazzi di Systemic Reaction pubblicano un nuovo video interamente dedicato al Thumper, uno degli equipaggiamenti anti-dinosauro da poter sfoggiare nello sparatutto sci-fi a tinte preistoriche per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Grazie al Thumper, gli utenti di questo frenetico shooter possono generare un'onda d'urto che scaraventa in aria tutte le creature poste nel raggio di questo congegno battiterra ipertecnologico.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house di Generation Zero conferma così l'impegno di Systemic Reaction nel progetto di Second Extinction, con la promessa di integrare numerosi contenuti inediti per tutta la durata della fase in Accesso Anticipato apertasi a fine 2020 su PC.

In futuro, quindi, assisteremo all'ampliamento dell'attuale offerta ludica che comprende l'accesso a 4 eroi principali, a 10 armi (ciascuna dotata di potenziamenti suddivisi in Tiers) e a 6 missioni da affrontare in un mondo di gioco suddiviso in 7 regioni.

Prima di lasciarvi all'ultimo video del Thumper, vi rimandiamo al nostro speciale su Second Extinction a firma di Daniele D'Orefice, con tanti spunti di riflessione sulle dinamiche di gameplay e sulle ambizioni che accompagnano questo sparatutto votato al multiplayer cooperativo.