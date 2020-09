Second Extinction: il video dello sparatutto coi dinosauri fissa la data dell'Early Access

La fase Early Access di Second Extinction sta per partire su Steam, come conferma il team di sviluppo di Systemic Reaction con un video realizzato in collaborazione con Tom Dubois, un artista statunitense che ha disegnato diverse copertine di videogiochi Konami tra gli anni '80 e '90.

Il filmato mostra le fasi salienti del processo creativo compiuto da Dubois per dare vita ad uno spettacolare bozzetto di Second Extinction: il tema scelto dall'artista di Chicago non poteva che essere quello della furiosa battaglia combattuta dagli umani e dai dinosauri.

Stando a quanto specificato dagli autori del recente Generation Zero nel breve teaser che chiude il video con Tom Dubois, la fase in Accesso Anticipato di Second Extinction partirà ufficialmente il 13 ottobre di quest'anno e coinvolgerà l'utenza PC intenzionata a cimentarsi nelle sfide di questo sparatutto sci-fi votato alla cooperativa multiplayer.

Nel corso dell'Early Access, ai giocatori verrà offerta l'opportunità di impersonare 4 eroi principali e utilizzare 10 armi (ciascuna con potenziamenti suddivisi in 5 differenti Tiers), con 6 missioni in cui cimentarsi all'interno di un mondo di gioco suddiviso in 7 regioni.

L'ultima fatica sparatutto di Systemic Reaction è destinata ad arrivare anche su Xbox One e Xbox Series X e S, con tanto di supporto alla risoluzione 4K e all'illuminazione dinamica in Ray Tracing per la versione nextgen. Sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Second Extinction curata da Daniele D'Orefice.