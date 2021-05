Second Extintion, connubio perfetto tra dinosauri e sparatorie? Non ancora

Tra le novità più interessanti dell'aggiornamento di Xbox Game Pass di aprile, Second Extinction per Xbox One, Xbox Series X|S e PC ci ha incuriositi fin da subito, spingendoci ad analizzare nel dettaglio il lavoro che stanno svolgendo gli sviluppatori di Systemic Reaction.

Second Extinction è uno sparatutto in prima persona cooperativo che chiede a 3 giocatori di fare squadra e sfruttare le abilità uniche e l'arsenale dei propri personaggi per eliminare i dinosauri mutanti che hanno conquistato il pianeta, costringendo i pochi sopravvissuti a fuggire nello spazio. Il titolo si trova nel programma Game Preview, un dettaglio di cui abbiamo ovviamente tenuto conto durante la nostra analisi, dal momento che lo sviluppo del gioco è ancora in corso.

Abbiamo apprezzato la presenza di una grande mappa liberamente esplorabile, suddivisa in regioni con livelli di pericolosità che mutano costantemente, così come l'elevata liberà di approccio che viene concessa durante le missioni, che prevedono strumentazioni da recuperare, enormi T-Rex da abbattere, nidi da radere al suolo, avamposti da ripulire e molto altro. A fare la differenza durante le partite non è tanto la scelta dell'eroe, bensì la coordinazione dei membri della squadra. Purtroppo, allo stato attuale Second Extinction soffre di numerose problematiche che inficiano l'esperienza generale, come hitbox poco precise, piccoli bug nei movimenti dei nemici, un livello di difficoltà mal calibrato e una ripetitività di fondo. Problemi che possono ancora essere limati, come ha fatto notare il nostro Giovanni Panzano nella su anteprima di Second Extintion. Maggiori dettagli potete trovarli anche nella Video Analisi condivisa in apertura di notizia.