Secondo Aaron Greenberg Fortnite non è un pericolo per le terze parti

Nel corso di una recente intervista Aaron Greenberg, boss della divisione marketing di Xbox, ha detto la sua sul battle royale targato Epic Games e dell'influenza che può avere sui titoli di terze parti.

Ecco cos'ha dichiarato Greenberg in merito all'impatto del gioco sul mercato videoludico:

"Abbiamo analizzato con attenzione l'influenza del gioco: sta avendo un impatto sui nostri partner di terze parti? No, non abbiamo notato nulla del genere. Fortnite ha più che altro introdotto al mondo dei videogiochi nuovi utenti, contribuendo alla crescita del mercato. Grazie a Fortnite molte persone si sono avvicinate al nostro mondo, trascorrendo molto più tempo in compagnia dei videogiochi. Ha inoltre contribuito a rendere più diversificato il popolo di videogiocatori, il che è grandioso."

Si è anche parlato del successo di PlayerUnknown's Battlegrounds, che continua ad essere molto giocato nonostante non sia un free to play:

"Rimuovere le barriere è senza dubbio qualcosa di attraente, ma bisogna essere cauti nella scelta del modello di business, poiché non genera automaticamente un successo. Se si prende un titolo a pagamento e lo si trasforma in un free to play, ciò non basta a renderlo famoso. In alcuni casi potrebbe addirittura portare al fallimento. Basti vedere quanti sviluppatori stanno provando senza successo di creare un battle royale."

Insomma, si tratta dell'ennesima conferma di come Fortnite Battaglia Reale stia contribuendo in maniera sensibile alla crescita del mercato.

Vi ricordiamo che di recente gli sviluppatori hanno reintrodotto le missioni con i V-Buck come ricompensa all'interno di Fortnite Salva il Mondo. I nuovi costumi del set Era del Volo sono inoltre disponibili all'acquisto nel negozio di gioco.