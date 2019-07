Il secondo aggiornamento di Super Dragon Ball Heroes World Mission arriva ad agosto

Bandai Namco Games ha annunciato che il secondo aggiornamento gratuito di Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch sarà disponibile dal 7 agosto.

Questo aggiornamento includerà 17 nuove carte tra cui Son Goku Ultra Instinct UM5-SEC3, Son Goku Super Saiyan God UM5-040, King Vegeta BR UM5-062, Beets BR UM5-066 e migliorie alle carte di Great Saiyaman No. 3 (UM8-068) e Sealas (UM8-069). In aggiunta, arriveranno anche due nuove mosse speciali e undici abilità, oltre a cinque missioni aggiuntive.

Bandai Namco Games ha annunciato anche uno speciale evento con moltiplicatore 3X di punti esperienza, in programma dal 10 al 18 agosto per tutti coloro che giocheranno online a Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch. Al momento non sono note altre informazioni su questo update, i dettagli sono stati rivelati tramite il sito giapponese del gioco, restiamo in attesa di comunicazioni da parte della divisione europea del publisher.