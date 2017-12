Secondo l'autore di PUBG, gli utenti non realizzano quanto sia difficile creare un gioco

Durante un'intervista concessa a GamesTM, l'autore diBrendan Greene ha parlato delle difficoltà con cui i piccoli sviluppatori sono costretti a fare i conti. A suo dire, spesso gli utenti non realizzano quanto sia difficile creare un gioco.

"Sai, sviluppare giochi è difficile e i consumatori non se ne rendono conto. Un piccolo team potrebbe incappare in un problema che non è in grado di risolvere, terminare i fondi e trovarsi con le spalle al muro. Molte persone partono con ottimismo quando iniziano a creare un gioco, ma realizzarli sul serio è un'impresa difficile che può presentare molti imprevisti. Spesso sorgono problemi a cui non avevi mai pensato prima." spiega Brendan Greene.

Siete d'accordo con il punto di vista espresso dall'autore di PlayerUnknown's Battlegrounds? Per rimanere in tema, vi ricordiamo che il celebre Battle Royale di Bluehole sarà disponibile anche su Xbox One in accesso anticipato a partire dal 12 dicembre.