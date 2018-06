Secondo la catena GAME, Death Stranding sarà classificato PEGI 18+

La catena di negozi GAME potrebbe aver svelato un nuovo indizio su Death Stranding: il nuovo gioco di Hideo Kojima verrà valutato con PEGI 18+? L'indiscrezione arriva dalla cover provvisoria del titolo pubblicata sul sito del retailer.

Come potete vedere in calce alla notizia, sul sito di GAME è trapelata la cover provvisoria di Death Standing, dove in basso a sinistra è possibile notare il logo PEGI 18+. Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi vera, possiamo assumere che il nuovo gioco di Kojima sarà indirizzato a un pubblico adulto, con tutto ciò che può implicare a livello di contenuti.

La catena inglese è venuta a conoscenza diretta del PEGI provvisorio di Death Stranding, o forse si tratta di una semplice ipotesi del rivenditore? Una cosa è certa: il titolo tornerà finalmente a mostrarsi il 12 giugno, in occasione della PlayStation Conference E3 2018 in programma dalle 03:00 italiane. Finalmente vedremo il gioco in azione, venendo a conoscenza di qualche informazione in più sulla finestra di lancio?

Per scoprirlo non rimane che attendere le prossime ore. Nel frattempo, ricordiamo che negli ultimi giorni sono trapelati una serie di nuovi rumor sulle meccaniche di gioco e sulla funzione rivestita dal neonato. Voi cosa vi aspettate da Death Stranding? Fatecelo sapere nei commenti.