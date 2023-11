Secondo il CEO di Take-Two, l'IA applicata agli NPC potrebbe renderli più interessanti

Parlando con Inverse sulle potenzialità dell'Intelligenza Artificiale generativa, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha condiviso le proprie riflessioni in merito, sostenendo che l'IA può essere usata per migliorare le interazioni con i personaggi non giocanti.

“Ci stanno lavorando tutti. Sei un personaggio giocante e interagisci con il personaggio non giocante. Questa interazione adesso è predeterminata. E i personaggi non giocanti generalmente non sono molto interessanti. Si potrebbe immaginare che tutti gli NPC diventino davvero interessanti e divertenti", ha commentato il capo di Take-Two.

Tuttavia, Zelnick non si è sbilanciato e non ha accennato a un eventuale utilizzo dell'IA generativa in GTA 6 (vi ricordiamo che il primo trailer di GTA 6 uscirà a dicembre), limitandosi a dichiarare: "Posso confermare che Rockstar sta lavorando alla prossima iterazione del franchise di Grand Theft Auto. Più di questo sarà detto da Rockstar".

Il dibattito sull'incorporamento dell'intelligenza artificiale e sulla sua applicazione in ambito videoludico è ancora molto acceso: se da una parte c'è chi sostiene che arricchirà le interazioni con gli NPC, dall'altra c'è chi teme che interazioni troppo articolate possano finire unicamente per appesantire conversazioni e scambi, rendendoli verbosi e alla lunga tediosi da seguire.

Qualche modder ha già provato a compiere i primi esperimenti, come ad esempio la mod di GTA 5 che consente di usare il microfono per dialogare con alcuni personaggi che si appoggiano all'uso dell'IA.