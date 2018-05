Secondo i dev di Defiance, questa generazione di console sarà più longeva della precedente

Analizzando il settore videoludico ci si potrebbe aspettare che Xbox One e PS4 non abbiano ancora molti anni di vita davanti: lo farebbe pensare il fatto che entrambe hanno ricevuto un aggiornamento hardware con PS4 Pro e Xbox One X, senza dimenticare i rumor emersi su PS5 e Xbox Two.

Ma cosa ne pensa di questa faccenda Matt Pettit, il producer di Defiance 2050? In un'intervista rilasciata ai microfoni di GamingBolt, Pettit si dichiara speranzoso che l'attuale generazione di console possa durare ancora più a lungo della precedente, così da sfruttarne tutte le potenzialità tecniche.

"La mia più grande speranza è che l'attuale generazione di console duri di più della precedente, in modo da permettere agli sviluppatori di spremere per bene tutta la potenza di calcolo di cui queste macchine sono capaci. Dalla next gen, invece, mi aspetto molta più innovazione" ci fa sapere Pettit. "Per creare un gap adeguato che separi i prodotti del futuro da quanto già disponibile su Xbox One X, la tecnologia implementata nel segmento gaming dovrebbe proporre qualcosa di veramente innovativo, che non sia un semplice miglioramento tecnico. Ed è proprio per questo motivo che secondo me l'attuale generazione di console durerà di più della precedente, che è una prospettiva molto allettante per tutti gli sviluppatori".

Voi cosa ne pensate di queste parole? Siete d'accordo con Matt Pettit, o la pensate diversamente? E come si inserirebbe secondo voi Nintendo Switch in questa prospettiva?