Secondo il director Assassin's Creed Odyssey sarà il più profondo e divertente della serie

In una recente intervista ai microfoni di GamesBeat, Scott Phillips, game director di Assassin's Creed Odyssey, ha parlato ampiamente del gioco, definendolo come il capitolo più divertente e profondo della serie.

"Penso che abbiamo trovato la sintonia migliore e che sia la versione migliore e più divertente di sempre di Assassin's Creed. Le decisioni, le opzioni, il role play, le relazioni romantiche...non vedo l'ora che i giocatori lo provino con mano. Questo capitolo porta Assassin's Creed a un nuovo livello di interattività, scelta e dinamismo, fa della storia il vostro parco giochi. Non si tratta semplicemente di guardare una cutscene con Socrate, ma è possibile fargli domande, scavare nella sua filosofia. Perché la pensa in quel modo? Potete fare vostro questo mondo e immergervi a fondo. Non abbiamo mai avuto una profondità del genere", queste le affermazioni del game director Scott Phillips.

Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC a partire dal 5 ottobre in sette differenti edizioni. Il CEO Yves Guillmemot ha recentemente confermato che i capitoli futuri non saranno sempre pubblicati a cadenza annuale. Sulle pagine di Everyeye trovate quattro video gameplay su Xbox One X e un lungo articolo di approfondimento a opera del nostro Francesco Fossetti.