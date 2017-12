Secondo un distributore polacco, Bayonetta 1 e 2 su Switch gireranno a 720p e 60 fps

Qualche giorno fa, in occasione deiha annunciato chesaranno pubblicati su Switch. Oggi, emergono le prime voci riguardo le caratteristiche tecniche di questi porting.

Secondo Conquest Entertainment, distributore polacco ufficiale della Grande N, entrambi i giochi gireranno a 720p e 60 fps, sia in modalità docked che handheld. Sottolineiamo, tuttavia, che per il momento, né Platinum Games né Nintendo si sono espressi sulla questione, dunque le informazioni condivise da Conquest Entertainment non possono essere considerate ufficiali.

Bayonetta 1 e 2 saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 febbraio, informato fisico e digitale. È inoltre prevista una Special Edition che include la scheda di gioco di Bayonetta 2, un codice download per il primo capitolo, una custodia steelbook, 3 fogli di adesivi e 22 Carte dei Versetti. Ricordiamo, infine, che durante la cerimonia dei Game Awards 2017, Reggie Fils Aime ha annunciato anche Bayonetta 3, ora in sviluppo esclusivamente per l’ibrida dell’azienda di Kyoto.