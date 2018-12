Secondo Engadget, Microsoft potrebbe dominare la prossima generazione con Xbox Scarlett

Engadget ha pubblicato uno speciale dedicato al 2018 di Xbox, nel quale afferma che Microsoft si trova oggi in una situazione particolarmente positiva che la rende teoricamente in grado di dominare la prossima generazione di console...

"Xbox One è stato il principale antagonista di PS4 nell'ottava generazione di console, prima dell'arrivo di Switch, piattaforma che ha riscosso un notevole successo in brevissimo tempo. Microsoft non si è però adagiata sugli allori e negli ultimi cinque anni ha acquisto nuovi studi, ha lanciato Xbox One X, ha attivato il supporto cross-platform, lanciato il Game Pass e migliorato il programma retrocompatibilità, oltre ad aver lanciato l'Adaptive Controller e lavorato dietro le quinte per migliorare l'offerta hardware e servizi a marchio Xbox."

Questi elementi, afferma Engadget "posizionano Microsoft in una posizione assolutamente favorevole rispetto a qualsiasi altra hardware house, oggi la casa di Redmond ha tutte le carte in regola per dominare la prossima generazione di console, che dovrebbe iniziare nel 2020."

Secondo alcuni rumor recenti, Microsoft sarebbe al lavoro su ben quattro console da lanciare tra il 2019 e il 2020, tra cui un restyling di Xbox One S senza lettore Blu-Ray e Xbox Scarlett, nome in codice della futura console primaria della compagnia.