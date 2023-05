Secondo gli esperti i videogiochi fanno bene alla famiglia, soprattutto quelli Nintendo

Per celebrare la giornata internazionale della famiglia, Horizon Psytech ha pubblicato il risultato di una ricerca che evidenzia i benefici dell'uso di videogiochi, in particolare quelli targati Nintendo.

Gli esperti del gruppo, che si occupa principalmente della psicologia applicata ai videogiochi, ha spiegato che videogiocare con alcune tipologie di titoli possa avere molti risvolti positivi non solo sugli adulti, ma anche e soprattutto sui più piccoli. Horizon Psytech ritiene inoltre che i prodotti Nintendo siano quelli che meglio si adattano alle esigenze dell'intera famiglia e che, grazie anche ai sistemi di sicurezza di Nintendo Switch Online, favoriscano un ambiente di gioco privo di pericoli anche ai videogiocatori in tenera età. Lo studio spiega anche che giochi come Splatoon 3 possono aiutare a migliorare alcuni aspetti come le capacità visuo-spaziali, la flessibilità cognitiva e il multitasking.

Ad affiancare l'elenco dei benefici del videogioco sulla famiglia troviamo anche una serie di linee guida per i genitori, così che possano evitare errori comuni. Tra questi troviamo il consiglio di creare account per minori sui dispositivi (onde evitare problematiche legate agli acquisti in app) e di controllare sempre il PEGI di un gioco prima di acquistarlo.

Sempre a proposito della Grande N e di giochi adatti a tutti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.