Secondo GameStop il mercato dell'usato di Switch non si svilupperà troppo presto

, CEO di, ha dichiarato durante la recente conferenza con gli azionisti che la compagnia non si aspetta una rapida crescita del mrcato dell'usato per Switch nel breve periodo.

Scondo DeMatteo, il successo di Switch è dovuto alla sua unicità rispetto a PlayStation 4 e Xbox One, i consumatori acquistano la console Nintendo spesso come seconda piattaforma proprio per le sue doti ibride e difficilmente sono interessati a rivenderla.

Tony Bartel (CFO del gruppo) fa sapere che mediamente il mercato dell'usato per le console si sviluppa dopo circa sei mesi dal lancio ma nel caso di Switch i tempi dovrebbero essere superiori. Al momento, la console Nintendo sta registrando ottime vendite nei negozi della catena e il successo di Switch ha fatto crescere i numeri di GamStop nell'ultimo trimestre.