Secondo gli analisti Nintendo distribuirà 25 milioni di Switch durante l'anno fiscale

Come sappiamo, Nintendo si aspetta di distribuire 20 milioni di Switch durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2019. L'analista Hideki Yasuda si spinge oltre, ipotizzando un distribuito pari a 25 milioni di pezzi nel periodo indicato.

L'analista prevede un distribuito pari a 25 milioni di Switch e 140 milioni di giochi, per un totale pari a 42.79 milioni di console Switch distribuite entro la fine dell'anno fiscale, contro le 37.79 milioni effettivamente previste dalla casa di Kyoto.

Al 30 giugno, Nintendo aveva annunciato la distribuzione di oltre 19 milioni di console Switch, la compagnia si dice estremamente fiduciosa per le vendite nel periodo natalizio, grazie al lancio di titoli molto attesi come Super Mario Party, Super Smash Bros Ultimate e Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee.