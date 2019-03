Secondo gli analisti, il prezzo di Google Stadia sarà di 15 dollari al mese

Oltre agli eventuali problemi di latenza riscontrabili e ai quesiti legati alle reali prestazioni di Google Stadia, una delle domande poste dagli appassionati di videogiochi riflettendo sul nuovo sistema di game streaming di Google riguarda il prezzo di abbonamento al servizio next-gen di Big G.

Anche l'analista IDC Lewis Ward ha provato a ragionare sul prezzo di lancio di Stadia e, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GamingBolt, ha inquadrato il nuovo sistema di streaming videoludico di Google in un panorama che prevede già diversi servizi di cloud gaming come quello di Sony e del loro PlayStation Now.

Ward ci tiene infatti a sottolineare che "PS Now è disponibile per 20 dollari al mese ma a volte viene proposto in sconto a 10 dollari. Bisogna fare diverse supposizioni sui costi delle infrastrutture, sulla reale intenzione degli utenti di aderire all'iniziativa e su quali sviluppatori sono disposti ad accettare questo nuovo modello economico basato su pagamenti per utente o per minuti di utilizzo. In uno scenario ipotetico in cui il progetto di Stadia risulta essere redditizio sin dal giorno di lancio, credo che il servizio dovrebbe essere proposto a 15 dollari al mese".

Tale prezzo, suggerisce l'analista di IDC, sarebbe sostenibile solo qualora Google riuscisse a offrire un determinato quantitativo di titoli ai proprio abbonati: "Con quel prezzo, Stadia dovrebbe avere al lancio oltre 500 videogiochi e Google dovrebbe prevedere di aggiungerne almeno altri 50 ogni mese".

E voi, accettereste di pagare una cifra vicina ai 15 euro al mese per poter accedere in streaming a un catalogo di almeno 500 giochi, comprese le esclusive? Per scoprire cosa bolle in pentola non ci resta che attendere fino all'estate, ossia fino a quando Google fisserà la data di lancio di Stadia in Nord America ed Europa (e quindi, si spera, anche in Italia).