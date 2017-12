Secondo Goldman Sachs, Blizzard lancerà Diablo IV e Overwatch 2 entro il 2020

Come riportato da CNBC, gli analisti di Goldman Sachs hanno innalzato le proprie previsioni nei confronti del fatturato chepotrebbe ottenere nel biennio 2019-2020.

"Abbiamo innalzato le nostre aspettative tenendo conto di una robusta line-up di giochi per molteplici anni: Diablo [IV], Overwatch 2 ed un titolo mobile". Nello specifico, Overwatch arriverebbe nel 2020 facendo registare, secondo i pronostici, 20 milioni di copie vendute solo nel primo anno, mentre il nuovo capitolo di Diablo sarebbe previsto per il 2019 e riuscirebbe a vendere 15 milioni di unità.

Chiaramente si tratta di una mera previsione degli analisti, e non vi sono informazioni di sorta che possano di fatto confermare il possibile arrivo di questi due nuovi giochi targati Blizzard. Voi cosa ne pensate? Overwatch 2 e Diablo IV arriveranno davvero entro il 2020? Intanto vi ricordiamo che Blizzard ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione di Magico Inverno, l'evento a tema natalizio che introduce in Overwatch nuovi oggetti, skin per gli eroi e tanti altri contenuti extra.