Secondo Hideo Kojima, il gaming è vicino ad una sua fase rivoluzionaria

Nel corso di un panel tenuto nel corso del Comic-Con 2019 di San Diego, è tornato a farsi sentire Hideo Kojima, il noto padre della saga di Metal Gear Solid ora al lavoro su Death Stranding, la nuova attesissima esclusiva (solo temporale?) per PlayStation 4.

Il director nipponico si è soffermato a disquisire dei possibili scenari futuri a cui va incontro l'industria videoludica: secondo la sua visione, il gaming si avvicina ad un'era rivoluzionaria, piena di possibilità fino ad oggi precluse agli autori di videogiochi.

Kojima si dice convinto che sarà lo streaming, in particolare, a giocare un ruolo fondamentale nei prossimi anni, nel mentre videogiochi e cinema continueranno ad avvicinarsi sempre di più, fino al punto di riuscire a trascendere il concetto di interattivo/non-interattivo:

"Nei prossimi anni, giochi e film si avvicineranno in una categoria simile. Quindi penso che ci stiamo addentrando in un'era piena di possibilità. Non si tratterà più di interattivo o non-interattivo, ci sarà anche qualcosa nel mezzo". Chissà se in questo senso Kojima stia implicitamente facendo riferimento a esperimenti nello stile del film interattivo Black Mirror Bandersnatch che permette agli spettatori di prendere le decisioni in vece del protagonista principale.

"Quindi, nei prossimi cinque anni cambierà tutto", ha proseguito. "Film, musica, giochi, il modo in cui vengono distribuiti e in cui li condividiamo gli uni con gli altri, cambierà decisamente, in termini di arte".

Questa, dunque, la visione di Hideo Kojima che, scherzando, ha anche predetto che in futuro "l'Intelligenza Artificiale creerà autonomamente remake e sequel". Cosa ne pensate di questo punto di vista? Ci avviciniamo davvero ad un cambiamento così radicale dell'industria, dovuto anche all'avvento della fruizione in streaming?