Secondo il suo ideatore, PUBG non merita di vincere il Gioco dell'Anno

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri,è stato inserito nella lista dei cinque candidati ad essere eletti Gioco dell'Anno in occasione dei The Game Awards 2017, previsti per il 7 dicembre prossimo.

Il titolo di Gioco dell'Anno intende riconoscere il gioco che "presenti la miglior esperienza considerati sia il lato artistico che tecnico". Secondo l'ideatore Brendan Greene, quel gioco non è PlayerUknown's Battlegrounds.

"Per quanto sarebbe bello vincere per il team, penso che quest'anno ci siano stati giochi decisamente migliori", ha dichiarato, facendo particolare riferimento a Breath of the Wild e Horizon: Zero Dawn.

Siete d'accordo con le parole di Greene? Fra gli altri candidati in lizza per l'ambito premio, abbiamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Persona 5, e Horizon Zero Dawn.