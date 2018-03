Secondo IHS Markit, nel 2018 Nintendo avrà una quota di mercato maggiore di Microsoft

Switch continua a macinare numeri e a infrangere record al punto che, secondo le proiezioni finanziarie di, nel corso del 2018 la quota dinei mercato del gaming su console potrebbe superare quella di

Secondo i dati raccolti, nel 2017 i giocatori hanno speso circa 8 miliardi di dollari in prodotti (hardware, software e servizi) Nintendo, oltre il doppio rispetto al 2016, mentre Microsoft ha totalizzato poco più di 10 miliardi di dollari, cifra in leggero calo rispetto all'anno precedente. Per il 2018, IHS Markit prevede che la Grande N raggiungerà gli 11 miliardi di dollari, superando così l'azienda di Redmond che invece subirà un ulteriore calo, fermandosi a circa 9 miliardi. La leadership del mercato, comunque, rimarrà saldamente nelle mani di Sony, con oltre oltre 20 miliardi di dollari spesi nei suoi prodotti.

In altre notizie, secondo Matt Piscatella di NPD Group, Switch sarà la console più venduta del 2018. Cosa ne pensate di queste previsioni?