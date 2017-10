L'insiderha pubblicato su NeoGAF tutti i rumor e le anticipazioni in sua conoscenza prima di abbandonare il forum per sempre in seguito alla bufera mediatica che ha colpito il fondatore negli ultimi giorni. Fra questi, vi sono alcune interessanti voci di corridoio riguardo Metroid Prime 4

ElectricBlanketFire ha infatti affermato che vedremo il gioco per la prima volta nel corso di un direct previsto per il mese di gennaio, che il nome includerà un sottotitolo già noto ai giocatori e che il lancio è previsto per gli ultimi mesi del 2018, nel migliore dei casi. Sottolineiamo che nessuna di queste informazioni è stata confermata fino a questo momento e dunque invitiamo i lettori a considerare questa notizia come un semplice rumor.