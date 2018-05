Secondo un insider, Pokemon Switch arriverà entro l'anno in due versioni

Stando alle parole dell'insider Emily Rogers, uno degli amministratori del forum di ResetEra, il nuovo capitolo di Pokemon per Nintendo Switch dovrebbe uscire entro l'anno in due differenti versioni. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante l'E3 2018 di Los Angeles?

Come dichiarato sul forum di ResetEra, l'insider è convinto che un nuovo gioco di Pokemon verrà pubblicato su Nintendo Switch entro l'anno. Emily Rogers ha specificato che il titolo in questione sarà un RPG, sottolineando però che potrebbe trattarsi sia di uno spin-off, sia di un remake di un vecchio capitolo che a tutti gli effetti di un nuovo esponente della serie principale (e quindi di un gioco di ottava generazione).

Del parere opposto, invece, l'articolo pubblicato da USgamer nella giornata di ieri, in cui si reputava alquanto improbabile l'arrivo di Pokemon Switch entro il 2018. Analizzando il modus operandi di Game Freak e The Pokemon Company, infatti, sarebbe più plausibile aspettarsi l'annuncio del nuovo capitolo della serie a inizio 2019, con finestra di lancio fissata nei mesi a seguire. Per sapere qualcosa di concreto in merito, tuttavia, basterà attendere l'E3 2018 di Los Angeles, occasione in cui la grande N potrebbe fare qualche annuncio sul gioco.

Secondo voi quando verrà svelato definitivamente il nuovo capitolo della serie?