Secondo l'insider Tidux, Sony ha in serbo altre acquisizioni dopo Insomniac Games

Ha suscitato una reazione più che positiva la notizia dell'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony, ufficializzata soltanto poche ore fa. Dopo svariati anni di collaborazione, la compagnia autrice di Marvel's Spider-Man ha infine deciso di unirsi al virtuoso cerchio di studi first party della casa di PlayStation.

Stando a quanto riportato da un noto insider, tuttavia, questa potrebbe non essere l'ultima acquisizione che Sony annuncerà nel prossimo futuro. Come potete osservare grazie al cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Tidux ha sostenuto con una certa fermezza che altre acquisizioni attendono di essere annunciate. Pur non essendosi dimostrato affidabile in tutte le occasioni, sembrerebbe che Tidux abbia predetto in maniera corretta nei mesi scorsi l'annuncio legato ad Insomniac Games, dunque sarebbe quantomeno lecito concedergli il beneficio del dubbio in questo caso.

Tra i nomi più gettonati dai fan per un nuovo innesto tra le fila dei first party di Sony, troviamo spesso quelli di Ready at Dawn, Housemarque, Kojima Productions, Supermassive e, specialmente nell'ultimo periodo, Remedy. Tuttavia, gli studi in questione non si sono mai pronunciati in merito alla questione, almeno per il momento.

Staremo dunque a vedere se in futuro Sony svelerà degli altri assi nella manica, soprattutto in vista del debutto di PlayStation 5, verosimilmente previsto per la fine del 2020. Voi su quale studio puntereste per arricchire la line-up dei first party di PlayStation?