Secondo un leak, nel 2030 Microsoft prevede oltre 30$ miliardi di entrate dal gaming

Da un documento confidenziale trapelato in rete sembrano essere emersi alcun importanti piano legati ai progetti futuri di Microsoft. In particolare, pare che il colosso di Redmond preveda 30 miliardi di dollari di entrate derivanti dai giochi entro l'anno fiscale 2030.

Questa ambiziosa cifra includerebbe 7,8 miliardi di dollari per abbonamenti, 1,4 miliardi di dollari per la pubblicità e 2,6 miliardi di dollari per le transazioni su mobile.

Dopo le ultime indiscrezioni circa la potenziale uscita del successore di Xbox Series X in programma nel 2028, una trascrizione postata in rete riporterebbe la deposizione di Phil Spencer, datata 11 ottobre 2022, presso la Federal Trade Commission in occasione dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Nel documento, dal colloquio fra il numero uno della divisione Gaming di Microsoft e James Weingarten della FTC, emergerebbero alcune domande circa il significato di "accoglienza del mercato" in termini reddituali. Spencer spiega che con questo termine si riferisce in sia al numero dei giocatori, sia al reddito generato dal gioco stesso.

Nel thread di Reddit in cui si parla del leak in questione è allegata anche un immagine dal titolo "Gaming CSA Revenue": si tratta di un istogramma da cui sembrano rivelarsi i piani di Microsoft per il futuro, con un notevole aumento dei ricavi programmato per l'anno fiscale 2030, divisi fra pubblicità, abbonamenti, transazioni mobile, console, PC, Cloud e Hardware.