Secondo i leak, una console Xbox portatile non si farà, ma forse una Cloud Console sì

Continuano a riversarsi in rete le abbondanti informazione custodite nei documenti relativi al dibattimento fra Microsoft e la FTC. Sfogliando le carte trapelate è emersa un'infografica da cui si evince che la compagnia di Redmond non ha in programma di rilasciare una console portatile a marchio Xbox.

Nonostante la crescente popolarità di console come Steam Deck, che soddisfano il desiderio dei giocatori PC di poter giocare da qualunque posto desiderino, e l'arrivo di Playstation Portal per il remote play, la Divisione Gaming di Microsoft non ha in progetto nessuna console portatile first-party di questa natura.

Rimane, tuttavia, in ponte l'idea di rilasciare una "Cloud console" Xbox. I documenti parlano infatti di alcuni fondi stanziati per una Cloud Console il cui nome fa capo al cosiddetto Project Keystone. Tra le possibili specifiche tecniche di Xbox Next Gen, in effetti, viene menzionato un passaggio verso una piattaforma/architettura "Cloud Hybrid".

Fu nel maggio 2022 che Microsoft rese pubblica la notizia di aver accantonato lo sviluppo di Keystone, sebbene non dichiarò mai di aver dismesso il progetto in via definitiva. Dai dati trapelati dai documenti del processo, sembra che la situazione sia diversa.

In una diapositiva vediamo, infatti, una piramide in cui viene mostrato ciò che è stato e ciò che non è stato finanziato internamente. Alla base della piramide, fra i "Funded" c'è Project Keystone, la Cloud Console. Ciò non significa necessariamente che la società trasformi un'intenzione in realtà, ma semplicemente che rimane un'opzione percorribile per eventuali strategie future.

Vero è che, trovandosi nella stessa sezione di Project Brooklin (la nuova Xbox Series X ) e Project Sebile (il nuovo controller Xbox), sembra molto probabile che sia sul piatto.