Secondo un leak, Homelander starebbe per arrivare in Mortal Kombat 1

Qualche giorno fa, un leak di Mortal Kombat 1 anticipava il ritorno di due lottatori storici. Oggi, pare che per errore l'account TikTok di "The Boys" abbia rivelato prima del tempo l'arrivo di Homalander su Mortal Kombat 1.

Per chi non lo conoscesse, Homalender è l'antagonista principale della serie Amazon "The Boys", uno show basato sulle avventure di alcuni supereroi americani. La prima stagione è andata in onda il 28 Luglio 2019.

La particolarità di The Boys è che i supereroi abusano dei loro superpoteri anziché usarli a fin di bene. Famosi come delle celebrità, influenti come dei politici e venerati come delle divinità, i protagonisti si imbarcano in un'eroica ricerca per svelare la verità su "I Sette", il cui leader è niente meno che Homelander.

Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale circa la comparsa di Homelander nel roster di Mortal Kombat 1, ma su Reddit già impazzano i commenti con cui gli utenti immaginano il suo stile di combattimento e come potrebbe amalgamarsi al resto della rosa dei lottatori.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 è il nuovo progetto frutto della collaborazione fra NeatherRealm e Warner Bros Games con cui si riscrive l'universo di una saga che quest'anno spegne le sue trenta candelina. Nel frattempo, sappiamo che NetherRealm sarà presente alla Gamescom 2023, quindi forse è proprio in questa occasione che avremo una conferma o una smentita circa questo leak ed eventuali nuovi contenuti.