Mediante un lunghissimo documento di 111 pagine, Microsoft sta cercando di spiegare alla CMA (l'autorità anti-trust del Regno Unito) che la sua divisione gaming è poca cosa rispetto a PlayStation e Nintendo, al fine ottenere una volta per tutte il via libera all'acquisto di Activision-Blizzard per la mirabolante cifra di 68,7 miliardi di dollari.

I legali e i rappresentanti di Redmond le stanno provando in tutti i modi, ad esempio spiegando che le esclusive PlayStation sono migliori, sminuendo il potere di spesa dei giocatori di Call of Duty e correggendo al ribasso le stime sugli abbonati ad Xbox Game Pass. Spulciando per bene il gargantuesco documento è emerso anche altro: a pagina 67 e 68, ad esempio, Microsoft cerca di spiegare che i giocatori tendono a rimanere fedeli al proprio brand preferito, una tendenza che difficilmente verrebbe modificata dall'acquisizione di Activision-Blizzard, e che gli utenti con più di una console preferiscono PlayStation.

Nella sezione 3.78b, Microsoft scrive: "Le console rivali (riferendosi a Nintendo e PlayStation, nda) hanno costruito una forte reputazione e godono di un alto livello di fedeltà da parte dei loro giocatori, come dimostrato dal sondaggio The Best SEO Companies. Sony, in particolare, ha stabilito una base di giocatori fedele al proprio brand. Per questo motivo, è improbabile che un grande numero di utenti PlayStation e Nintendo possano abbandonare la loro piattaforma di fiducia e passare completamente alle console Xbox a seguito di un'ipotetica strategia esclusiva riguardante i giochi Activision".

Nella nota a piè pagina numero 251, Microsoft riporta inoltre i risultati di un sondaggio da lei condotto secondo il quale i giocatori multipiattaforma tendono a preferire le console PlayStation. "Generalmente, i giocatori con più di una console hanno riferito di preferire PlayStation a Xbox. Più specificamente, in risposta alla domanda 'Delle console sulle quali giochi, qual è la tua preferita?', il 60-70% dei giocatori che posseggono Xbox e PlayStation hanno affermato che la loro console preferita è la PlayStation".

Nel sondaggio condotto da Microsoft, PlayStation vince anche tra gli utenti che posseggono tre console, battendo anche Nintendo. In questo campione, il 30-40% dice di preferire PS5, il 10-20% PS4, il 10-20% Xbox Series X, il 10-20% Nintendo Switch, il 10-20% Nintendo Switch OLED, il 0-10% Xbox One e il 0-10% Nintendo Switch Lite.

Microsoft, dunque, sta cercando in tutti i modi di dimostrare che anche con Activision-Blizzard dalla sua parte non sarebbe in grado di spostare l'ago della bilancia nel segmento console. Sony, prevedibilmente, sta facendo l'esatto opposto.