Secondo Mike Laidlaw, Dragon Age 4 ha subito una fase di re-design

Secondo le parole dell'ex creative director diMike Laidlaw, il progetto di Dragon Age 4 avrebbe subito un re-design sin da quando ha deciso di lasciare lo studio canadese.

Stando a quanto emerge dalle dichiarazioni, Electronic Arts, negli scorsi mesi, ha preferito assegnare gran parte del suo nuovo staff allo sviluppo di Anthem, nuovo ambizioso titolo Sci-Fi della software house. Considerando che invece il team incentrato su Dragon Age non raggiungeva un numero sufficiente a rispettare le deadline poste inizialmente, Laidlaw ha deciso di lasciare ad altri le redini del progetto, e quindi abbandonare definitivamente BioWare per provare nuove esperienze lavorative.

"Molto probabilmente hanno affrontato una fase di re-design, è piuttosto normale", ha quindi dichiarato in occasione della GDC 2018. "E ho sentito parlare di reboot, ma non sono sicuro di cosa possa significare nel contesto. Non penso sia qualcosa di drastico, credo semplicemente che i piani preesistenti siano stati riesaminati alla luce della nuova leadership".