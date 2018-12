Secondo Norman Reedus, Death Stranding uscirà all'inizio del 2019

Norman Reedus è stato ospite del podcast di Dan Fogler e in questa occasione ha espresso il suo parere riguardo la possibile finestra di lancio di Death Stranding, il nuovo attesissimo progetto di Hideo Kojima.

In particolare, una parte della conversazione, riportata su Reddit, ha destato non poco interesse:

Fogler: When is it available, is it still in development?

Reedus: I think it’s gonna be early this coming year, I have three more [mocap] sessions here in New York starting next week.

L'intervistatore chiede quando sarà disponibile il gioco e per tutta risposta Reedus fa sapere di avere in programma ancora tre sessioni di motion capture a New York al via la prossima settimana, secondo l'attore Death Stranding "arriverà all'inizio del prossimo anno", pur non essendoci certezze in merito.

La scorsa settimana Walmart Canada aveva riportato giugno 2019 come mese di lancio del gioco, la speranza è che la data di lancio possa essere annunciata questa notte nel corso dei Game Awards, nonostante l'assenza di Hideo Kojima...