Ci sarà un secondo PlayStation Showcase entro fine anno? C'è chi dice sì

Il PlayStation Showcase del 24 maggio non sembra aver rispettato le (alte, va detto) aspettative della vigilia, i giocatori sono rimasti in parte delusi dalla mancanza di grandi annunci, con i soli Marvel's Spider-Man, Alan Wake II e Assassin's Creed Mirage a rappresentare la quota dei grandi giochi AAA di stampo narrativo.

"La presentazione di oggi dimostra il nostro costante impegno nel proporre il più ampio e diversificato catalogo di giochi possibile" sono queste le parole di Jim Ryan sul PlayStation Showcase, il CEO di PlayStation ha fatto inoltre intendere che in futuro arriveranno altri annunci e a questo proposito il giornalista e insider Colin Moriarty fa una confessione.

Moriarty fa sapere di "aver sentito che ci sarà un nuovo PlayStation Showcase entro la fine dell'anno", il giornalista parla chiaramente di Showcase e di uno State of Play, dunque possiamo aspettarci altre novità entro fine anno? Probabilmente sì e dello stesso avviso è Tom Henderson che parla di altri giochi PlayStation pronti per essere annunciati presumibilmente già a partire dal Summer Game Fest dell'8 giugno.

Nonostante le critiche, l'ultimo PlayStation Showcase è il secondo evento Sony più visto di sempre, a conferma di come la community PlayStation fosse in attesa da tempo di grandi novità e annunci su giochi first e third party.