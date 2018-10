Secondo il principe Harry, Fortnite non è un gioco adatto ai bambini

Come riportato da People, il principe Harry ha fatto un'osservazione su Fortnite durante la sua recente visita di una scuola elementare del Sussex, affermando che il celebre Battle Royale di Epic Games non è un gioco adatto ai più piccoli.

Nel corso della visita, a un certo punti i giovani studenti hanno chiesto al principe Harry se anche lui gioca al popolarissimo Battle Royale di Epic Games. La risposta del principe è arrivata con una piccola nota di rimprovero: "Voi, ragazzi, in realtà non dovreste giocare a Fortnite".

Quando i bambini hanno assicurato di ricevere il permesso dei genitori quando giocano a Fortnite, il principe Harry ha risposto incredulo: "Cosa c'è che non va con i vostri genitori?", osservando come il titolo di Epic Games non sia un gioco adatto ai più piccoli.

Al netto della sua grafica colorata e dei toni divertenti che lo contraddistinguono, Fortnite rimane un gioco in cui si impugnano armi e si eliminano gli avversari. A detta del principe Harry, evidentemente, questo genere di contenuti non è adatto al pubblico giovanissimo di una scuola elementare.

Nel frattempo, la popolarità di Fortnite Battaglia Reale non cessa a diminuire, continuando ad attirare l'attenzione di una vasta fetta di pubblico che non conosce barriere d'età. Cosa ne pensate delle parole del principe Harry?