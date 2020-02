Il secondo progetto Platinum4 sarà annunciato il 26 febbraio!

Platinum Games ha aggiornato il sito teaser Platinum4: entrando nel portale e attendendo qualche secondo noterete che una delle stelle indica la data 26.02.2020, possiamo quindi aspettarci il reveal del secondo progetto nella giornata di domani.

La prima stella riporta la sigla TW101RKS traducibile in "The Wonderful 101 Remaster KickStarter" mentre nel secondo caso è presente solo la data indicata. Interessante notare come passando alla versione giapponese del sito la data segnalata sia il 27.02.2020 per questioni di fuso orario.

Proprio per il 27 febbraio Famitsu ha promesso un grande annuncio di Platinum Games, sembra chiaro quindi che il reveal misterioso sia realizzato in collaborazione con la celebre testata, che proporrà evidentemente un ricco coverage online e sul prossimo numero in edicola proprio giovedì.

Difficile al momento saperne di più, l'annuncio potrebbe riguardare una nuova IP, un sequel oppure una seconda remastered. Sono in molti a puntare il dito sull'arrivo di novità legate a Bayonetta 3 o alla serie NieR di Square Enix, si tratta però solamente di speculazioni, ne sapremo di più nella giornata di domani. E voi cosa vi aspettate dal secondo gioco Platinum4? Fatecelo sapere tramite lo spazio commenti qui sotto!