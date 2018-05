Secondo un report, Borderlands 3 non verrà mostrato all'E3 2018

Secondo un nuovo report diffuso da Shacknews, durante un evento a porte chiuse è stato confermato che Borderlands 3 non farà la sua comparsa all'E3 2018. L'annuncio sarebbe arrivato da un rappresentante di Gearbox.

Stando al rumor riportato da Shacknews, nelle ultime ore Gearbox Software avrebbe confermato l'assenza di Borderlands 3 all'E3 2018 durante un incontro a porte chiuse con i giornalisti. La software house, tuttavia, farà la sua comparsa alla fiera losangelina per mostrare gli altri giochi in cantiere, illustrando così i propri piani per l'immediato futuro.

Segnaliamo comunque che Borderlands 3 è stato avvistato di recente nei listini di Wal-Mart Canada, insieme ad altri titoli non annunciati come il nuovo Splinter Cell e Just Cause 4. Tra questi c'era anche RAGE 2, titolo che poi è stato confermato da Bethesda proprio nelle ultime ore, avvalorando la fondatezza del leak emerso nel catalogo del rivenditore canadese.

Per quanto riguarda la presenza di Borderlands 3 alla fiera di Los Angeles, comunque, vi invitiamo ad attendere ulteriori dettagli nel corso dei prossimi giorni, dal momento che il report di Shacknews rimane solo una voce di corridoio non ancora confermata. Ricordiamo infine che l'appuntamento con l'E3 2018 è fissato tra il 9 e il 15 giugno.