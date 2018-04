Secondo un report, Microsoft starebbe aumentando gli investimenti nel gaming

Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato di un'indiscrezione diffusa dal blog Thurrott riguardo alla possibile finestra di lancio della prossima Xbox, che Microsoft lancerà nella prossima generazione videoludica.

La stessa fonte cita altri interessanti dettagli sui possibili piani strategici su cui il colosso di Redmond potrebbe essere al lavoro. Secondo quanto viene riferito, la compagnia ha la seria intenzione di colmare il gap che si è formato in questa generazione tra il brand PlayStation e Xbox. Pur avendo avuto meno successo della console Sony, Xbox rimane al contempo un'importante fonte di guadagno per Microsoft, una realtà in costante crescita che, al netto di tutto, è comunque riuscita a fidelizzare parte dei consumatori.

Per riuscire ad imporsi maggiormente all'interno dell'industria, Microsoft starebbe quindi aumentando sensibilmente i propri investimenti nel gaming sia sul fronte dell'hardware che dei contenuti. La compagnia - si legge - possiede la determinazione e i fondi finanziari necessari per effettuare un "all-in" e tentare di riuscire a "vincere" la prossima generazione.

Intanto, come riportato in apertura, si vocifera dell'arrivo della prossima Xbox fissato al 2021, almeno un anno dopo rispetto a quando PlayStation 5 dovrebbe giungere sul mercato (secondo quanto suggeriscono svariati rumor). In attesa di conoscere eventuali aggiornamenti ufficiali al riguardo, voi cosa vi aspettate dal futuro di Microsoft?