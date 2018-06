Secondo un rumor, Avengers di Square-Enix sarà un reboot di Avengers: Ultimate Alliance

Secondo un rumor non verificato apparso sulle pagine di 4chan, il Project Avengers di Square-Enix e Crystal Dynamics sarà un reboot di Avengers: Ultimate Alliance, serie iniziata nel 2006 e proseguita con il secondo capitolo pubblicato due anni più tardi.

Secondo l'ultima indiscrezione, il titolo presenterà un gameplay a metà tra quello di Uncharted e inFamous (ipotesi verosimile considerando la presenza di un veterano di Naughty Dog all'interno del team di sviluppo), mentre la storia racconterà della scissione degli Avengers dovuta ad un evento catastrafico (escluso, quindi, che si possa parlare di una storia in stile Civil War). In aggiunta, viene specificato che i principali protagonisti del gioco saranno Iron Man, Capitan America e Scarlet, ma saranno giocabili anche altri supereroi. Sempre stando al rumor, l'universo narrativo del titolo Square-Enix sarà condiviso con quello di Spider-Man di Insomniac Games, che ricordiamo essere in dirittura d'arrivo su PlayStation 4 il 7 settembre 2018.

Ci teniamo a ribadire che nulla di quanto riportato è frutto di informazioni ufficiali. Il rumor è al momento privo di conferma di qualunque tipo, vi raccomandiamo per questo motivo di attendere eventuali aggiornamenti da parte di Square-Enix, che potrebbero del resto arrivare durante la conferenza che il publisher nipponico terrà all'E3 2018.