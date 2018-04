Secondo un rumor Fortnite arriverà su Switch con contenuti esclusivi; annuncio all'E3

LeakyPandy, utente Twitter che già in passato ha predetto correttamente alcuni degli annunci di Nintendo, ha deciso di condividere tutti i rumor e le voci di corridoio di cui è a conoscenza riguardo il presunto arrivo di Fortnite su Switch.

Secondo le informazioni raccolte, Fortnite effettivamente approderà su Nintendo Switch. Nello specifico, la modalità Battle Royale non presenterà differenze sostanziali rispetto alle altre edizioni, mentre la modalità PvE Salva il Mondo includerà alcune feature esclusive: si parla di contenuti in-game legati a una IP di proprietà di Nintendo (come nel caso delle edizioni Switch di The Elder Scrolls Skyrim o Rocket League), e della possibilità di giocare in locale in co-op collegando fino a 4 console simultaneamente. Infine, LeakyPandy afferma che è molto probabile che la Grande N annuncerà tutto ciò nel corso dell'E3 2018. Come di consueto, vi invitiamo a prendere questa notizia come un semplice rumor, in attesa di eventuali annunci ufficiali.

Nel frattempo, la community di Fortnite continua a indagare sulla misteriosa cometa comparsa nei cieli a inizio aprile: proprio poche ore fa alcuni frammenti hanno cominciato a precipitare sul terreno di gioco. Il giorno dell'impatto è ormai prossimo? Sembrerebbe di sì, anche a giudicare da un'immagine della Stagione 4 pubblicata oggi da Epic Games.