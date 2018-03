Secondo un rumor, Il Libro della Giungla apparirà in Kingdom Hearts III

Secondo un nuovo rumor apparso su 4chan,sarà incluso tra i mondi presenti in, l'attesissimo nuovo capitolo della seriediretta da Tetsuya Nomura che fonde l'universo di Final Fantasy con quello Disney.

Stando all'indiscrezione, Square-Enix avrebbe intenzione di rivelare il mondo de Il Libro della Giungla con un trailer programmato per il mese di aprile. Se il rumor dovesse rivelarsi fondato, allora Mogwli e Baloo si uniranno al party formato da Sora, Pluto e Paperino. Il filmato dovrebbe inoltre rivelare i personaggi di Bagheera e Shere Khan, oltre a proporre uno scorcio della boss fight con Kaa. La forma del Keyblade de Il Libro della Giungla dovrebbe curiosamente ispirarsi all'albero che Baloo utilizza per grattarsi la schiena in una celebre scena dell'originale film Disney.

Un ultimo dettaglio viene rivelato dal rumor: il nuovo trailer dovrebbe rivelare la presenza di Simba fra le summon del gioco. C'è da chiedersi a questo punto se anche il mondo de Il Re Leone sarà in qualche modo incluso all'interno del titolo.

Sottolineiamo che quanto riportato è frutto di rumor non confermati in alcun modo da Square-Enix. Vi consigliamo quindi di prendere la notizia con le dovute cautele. Kingdom Hearts III è atteso su PS4 e Xbox One nel corso del 2018.