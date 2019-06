Secondo un rumor, Microsoft ha provato a portare Halo The Master Chief Collection su PS4

Secondo un rumor diffuso online da Colin Moriarty, ex giornalista di IGN.com, Microsoft avrebbe provato negli scorsi anni a portare uno dei brand più rappresentativi di Xbox su console PlayStation.

Stando a quanto dichiarato, il colosso di Redmond ha fatto un tentativo per portare Halo: The Master Chief Collection su PlayStation 4. Moriarty dichiara di aver appreso la notizia da una "fonte autorevole", ma non ha lasciato emergere ulteriori dettagli al riguardo.

Lo stesso Moriarty ha poi dichiarato che non si sorprenderebbe se Microsoft portasse per davvero qualcuno dei suoi franchise sulla console Sony, considerando che la casa statunitense sembra sempre più propensa a diffondere il marchio Xbox sul maggior numero di dispositivi e piattaforme possibili, cosicché venga sciolto il legame a doppio filo che da sempre unisce software e hardware di una compagnia specifica. In ogni caso, vi raccomandiamo di prendere la notizia con le dovute cautele, dal momento che si tratta di un rumor privo di conferme ufficiali.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Halo: The Master Chief Collection è disponibile su Xbox One, ed è in arrivo anche su PC Windows 10, piattaforma sulla quale i giochi inclusi della collection verranno lanciati a scaglioni. Nel corso del mese di giugno, è previsto l'arrivo di Halo Reach per gli utenti facenti parte del programma Halo Insider, ma una data di lancio più precisa non è ancora stata annunciata da 343 Industries.