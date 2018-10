Secondo un rumor, Microsoft sarebbe vicina all'acquisizione di Obsidian Entertainment

Dopo le acquisizioni di studi rinomati come Ninja Theory e Playground Games annunciatate sul palco dell'E3 2018, Microsoft potrebbe accogliere fra le sue fila un'ulteriore software house di talento.

Stiamo parlando di Obsidian Entertainment, la compagnia di sviluppo che nel suo curriculum vanta giochi come Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity e Tiranny. Secondo l'insider Klobrille, Microsoft sarebbe sul punto di acquisire definitivamente lo studio, dopo che passate voci di corridoio avevano già suggerito che la casa di Redmond fosse interessata a questo tipo di operazione.

Come riferito dall'insider su ResetEra, la probabilità di acquisizione sarebbe cresciuta nel tempo da un 50% ad un 70%. La fonte risulta piuttosto affidabile, dal momento che aveva correttamente svelato in anticipo l'arrivo di Forza Horizon 4. Klobrille è inoltre lo stesso insider che ha parlato di Playground Games al lavoro su un nuovo Fable (questa informazione non ha ancora conferme ufficiali), prima ancora che la software house venisse ufficialmente acquisita da Microsoft.

A questo punto, non ci resta che rimanere in attesa di eventuali novità sulla situazione. Se Microsoft ha intenzione di fare un annuncio, è possibile che questo arrivi all'X018, l'evento a tema Xbox che si terrà dal 10 all'11 novembre a Città del Messico.