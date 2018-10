Secondo un rumor, Square-Enix sarebbe interessata a portare Kingdom Hearts 3 su Switch

Sappiamo bene che le uniche due versioni di Kingdom Hearts 3 annunciate da Square-Enix sono quelle per PlayStation 4 e Xbox One, in arrivo il 29 gennaio 2019. Tuttavia, stando a quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, la compagnia nipponica sarebbe interessata a portare il suo JRPG anche su Nintendo Switch.

Già dalle dichiarazioni dello scorso anno, Square-Enix non aveva escluso a priori di portare il suo atteso titolo sulla console ibrida ma, se questo nuovo rumor dovesse rivelarsi fondato, il publisher potrebbe a questo punto aver iniziato a pensare più concretamente di realizzare una versione Switch del gioco.

Come riportato da Dreamcastguy, Square-Enix è "estremamente interessata a portare Kingdom Hearts 3 su Nintendo Switch". La fonte è ritenuta abbastanza affidabile dal momento che aveva correttamente anticipato la presenza del franchise di Final Fantasy durante l'ultimo evento Direct di Nintendo.



Se dovesse essere questo il caso, è possibile che anche Kingdom Hearts - The Story So Far, annunciato proprio oggi da Square-Enix, possa approdare sull'ibrida della grande N, così da consegnare ai possessori di Switch l'intero arco narrativo della serie diretta da Tetsuya Nomura.



Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 29 gennaio 2019. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima in caso siate interessati ad un approfondimento sul gioco.