Secondo Shawn Layden, PlayStation 4 continuerà a dominare il mercato anche nel 2018

Durante la conferenza di apertura dellaè intervenuto anche, Presidente e CEO di, che ha fatto il punto della situazione e ha detto la sua sul futuro della console.

Stando a quanto affermato dall'esecutivo, per Sony è molto importante scegliere il momento giusto in cui annunciare un nuovo gioco, cosa che viene fatta solo quando è sicura delle potenzialità del prodotto. Per questo motivo, crede che i titoli previsti ufficialmente per il 2018 arriveranno effettivamente durante il prossimo anno.

Secondo Layden, PlayStation 4 conserverà la sua posizione dominante nel mercato anche nel corso dei prossimi 12 mesi. Crede inoltre che tanti nuovi sviluppatori inizieranno a supportare PlayStation VR non appena la base installata raggiungerà una "massa critica". Non ha fornito numeri precisi, ma secondo le stime più recenti i dispositivi per la realtà virtuale piazzati fino ad oggi ammontano a circa 2 milioni. PlayStation 4, invece, ha da poco sfondato il muro delle 70 milioni di unità distribuite in tutto il mondo.

La conferenza che si è svolta questa mattina all'alba ci ha regalato diverse sorprese, come l'annuncio del remaster di MediEvil, e tante nuove informazioni su titoli molto attesi come Death Stranding, God of War, Ghost of Tsushima, Detroit Become Human e Days Gone.