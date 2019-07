Secondo Shroud diventare pro player di Fortnite porta 'soldi facili'

Lo streamer Michael "Shroud" Grzesiek ha deciso di dire la sua sulla scena competitiva di Fortnite. Secondo la superstar di Twitch, il titolo di Epic è attualmente il migliore per tutti coloro che vogliono diventare giocatori professionisti.

L'analisi costi benefici di Shroud ha portato il ragazzo a dire che il tempo passato sul titolo dagli aspiranti pro player è, per loro, tempo ben speso. "Sono solo soldi gratis", ha detto il famosissimo streamer.

"Anche se perdi, vinci comunque denaro. Non molti giochi sono così, ma Fortnite è uno di questi". Fortnite è, in sostanza, la migliore scommessa per i giocatori, proprio a causa dell'enorme montagna di soldi che Epic Games ha riversato sulla nascita e lo sviluppo della scena competitiva.

"Non sanno cosa stanno facendo con il loro gioco, la loro forza è nel mucchio di soldi che hanno e che dicono: Giocate!”.

La società, come sappiamo, l'anno scorso aveva annunciato $ 100 milioni per la stagione 2018-2019 e solo la Coppa del Mondo di Fortnite del prossimo 26 luglio metterà in palio $ 10 milioni nelle finali di Solo e $ 20 milioni nelle finali di Duo.

Altri battle royale sono ancora agli inizi della loro vita competitiva e arrancano con pochi investimenti da parte dei loro stessi sviluppatori e publisher. Il più grande torneo di Apex Legends è la FACEIT Pro League, ed è l'unico ad essere autorizzato da Respawn Entertainment.

PUBG, invece, è il battle royale che si sta muovendo meglio (e in maniera più ragionata) sul lato esport.