Secondo le stime di VGCharts, Xbox One ha superato quota 40 milioni di unità vendute

Secondo le ultime stime di VGCharts, Xbox One ha raggiunto e superato quota 40 milioni di unità vendute in tutto il mondo. La console di Microsoft avrebbe tagliato questo importante traguardo lo scorso 17 novembre.

Come riportato sul sito, in cinque anni di commercializzazione Xbox One avrebbe piazzato circa 22 milioni e mezzo di unità negli Stati Uniti (56% del totale) e 11 milioni in Europa (27%), di cui 4.472.877 nel Regno Unito, 1.311.467 in Germania e 1.554.968 pezzi in Francia. Numeri decisamente meno entusiasmanti per il mercato giapponese, dove la console della compagnia di Redmond sarebbe ferma a quota 101.483 unità.

Lato software, VGCharts parla di 268,969,618 giochi venduti in formato fisico su Xbox One: GTA 5 si piazza in prima posizione con una stima di 8.31 milioni di copie, seguito da Call of Duty: Black Ops 3 e Call of Duty WWII, rispettivamente a quota 7.32 e 6.17 milioni. Halo 5 Guardians è il first party più venduto con 4.89 milioni di unità. Alle sue spalle troviamo Minecraft (4.79 milioni), Forza Horizon 3 (3.91 milioni), Gears of War Ultimate Edition (3.61 milioni) e Halo The Master Chief Collection (3.44 milioni). Ricordiamo che in questo caso le stime di vendita riguardano esclusivamente le copie retail. Che ne pensate di questi dati? Ricordiamo lo scorso settembre Playstation 4 ha ufficialmente raggiunto quota 86.1 milioni di console distribuite.