Studio fa discutere: chi gioca a videogiochi violenti è più incline a premere il grilletto

I bambini che giocano o guardano videogiochi che includono violenza con armi da fuoco, sono più inclini ad utilizzare un tale tipo di arma e a premere il grilletto. È quanto emerge da un nuovo studio americano, che è destinato a far discutere nella community dei gamer e non solo.

In pratica, più di 200 bambini sono stati selezionati, e divisi in coppie di due a formare tre gruppi, a cui è stato chiesto di giocare a una versione di Minecraft che includesse violenza con armi da fuoco, a una che rappresentasse la violenza senza armi da fuoco (quindi con spade, bastoni e quant'altro) e infine a una versione di Minecraft senza alcun tipo di violenza. Uno dei due bambini avrebbe dovuto giocare, l'altro guardare.

Dopo aver giocato per 20 minuti, i bambini venivano trasferiti in un altra stanza contenente giocattoli ed alcune pistole, naturalmente rese inoffensive e chiuse in un armadietto. Dei 242 bambini presi come campione, 220 sono riusciti a trovare le pistole. Il 61.8% dei bambini che hanno giocato alla versione di Minecraft con le armi ha toccato la pistola, contro il 56.8% che aveva giocato a quella con le spade ed il 44.3% dei bambini che aveva giocato alla versione non violenta.

Chi aveva giocato alla versione con armi, è anche più propenso a premere il grilletto, con una media di 10.1 pressioni a bambino (contro i 3.6 della versione con spade e i 3.0 della versione non violenta). Il dato più inquietante è che i primi hanno premuto il grilletto puntando a sè stessi o ad un altro bambino per 3.4 volte a testa, di media (contro le 1.5 volte dei secondi e le 0.2 volte dei bambini che hanno giocato al Minecraft privo di violenza).

Cosa sta a significare lo studio? Che chi gioca o guarda videogiochi violenti è più incline all'utilizzo delle armi rispetto a chi utilizza videogame che non abbiano tale caratteristica. Ma prima di colpevolizzare, sbagliando, i videogiochi, è bene ricordare una cosa, che è poi uno dei principali motivi per cui è stato effettuato lo stesso studio.

Sebbene probabilmente alcuni tipi di intrattenimento possano effettivamente essere violenti, quando si parla di pistole, la prima soluzione per evitare qualsiasi tipo di coinvolgimento delle armi, è conservarle al sicuro e in un posto al quale i bambini non possano avere accesso.

Brad Bushman, professore di comunicazione alla Ohio State University, ha detto: "I proprietari di armi dovrebbero tenerle al sicuro, e i genitori dovrebbero proteggere i loro figli dai media violenti, inclusi i videogiochi". Ogni giorno infatti negli Stati Uniti, circa 50 tra bambini e teenagers vengono feriti da armi da fuoco, spesso a causa del ritrovamento casuale dell'arma da parte di uno di essi.

Circa il 20% dei proprietari di armi da fuoco ne tiene una sempre carica e senza sicura. Ancora una volta dunque, il metodo più efficace per evitare danni irreparabili è l'educazione e la prevenzione. E il buon senso, aggiungeremmo.